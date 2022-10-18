Звезде кинокомиксов грозит 26 лет тюрьмы за кражу трех бутылок алкоголя

У бедовой звезды кинокомиксов DC и франшизы «Фантастические твари», 30-летнего Эзры Миллера снова проблемы. За последние годы актер устроил немало дебошей и несколько раз был оштрафован. Но очередное уголовное дело в отношении него грозит молодому человеку реальным сроком.

17 октября актер предстал перед судом в американском штате Вермонт (по видеосвязи) по делу о краже со взломом. Миллер своей вины не признал, но ему было запрещено приближаться к своему соседу, в дом которого он якобы влез весной 2022 года. По материалам следствия, звезда проникла в чужое жилище и стащила из кладовой три бутылки алкоголя - джин, ром и водку. При этом взломщик попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Как передает издание Deadline, Эзре грозит тюремный срок до 26 лет, а также штраф в размере более 2000 долларов.