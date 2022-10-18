Сбежавший в Израиль Слепаков не бедствует: за свадьбу ему заплатили 25 тысяч долларов

Слепаков дополнил райдер услуги охранника и русскоговорящего водителя. И попросил, чтобы селили его только в пятизвездочные отели. Ну и гонорар его на вечеринках ни капли не изменился.

«25 тысяч долларов — это его обычный гонорар», - рассказал Антон Добрин, директор концертного агентство RocketBooking.

По словам эксперта, именно столько Слепакову заплатили за проведение свадьбы, на которую его позвал в качестве ведущего сам Добрин.

Источник: Woman.ru.