Сбежавший в Израиль Слепаков не бедствует: за свадьбу ему заплатили 25 тысяч долларов

Семен Слепаков еще весной этого года переехал со своей семьей в Израиль. И как бы не желали комику прозябания на чужбине, он не остался за границей без куска хлеба. По крайней мере, артист по-прежнему находит себе работу и даже увеличил и без того «жирный» райдер новыми требованиями.
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Слепаков дополнил райдер услуги охранника и русскоговорящего водителя. И попросил, чтобы селили его только в пятизвездочные отели. Ну и гонорар его на вечеринках ни капли не изменился.
«25 тысяч долларов — это его обычный гонорар», - рассказал Антон Добрин, директор концертного агентство RocketBooking.
По словам эксперта, именно столько Слепакову заплатили за проведение свадьбы, на которую его позвал в качестве ведущего сам Добрин.
Источник: Woman.ru.