Анна Ковальчук рассказала, что ее удивляет в Сергее Безрукове

18 октября известная актриса Анна Ковальчук поздравила с днем рождения народного артиста РФ, художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова. Анна Ковальчук снималась вместе с Безруковым в картинах «Адмиралъ», «Годунов». Она назвала его очень чутким, талантливым и человечным.

«Он очень человечный, что редко бывает в случае со звездами такой величины, как он: в наше время уже стало дефицитом найти время на то, чтобы немного поделиться теплом с другими людьми…»

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Актриса подчеркнула, что Безруков, и без того перегруженный работой, умеет находить силы на доброе общение с людьми.