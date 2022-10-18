Анна Ковальчук рассказала, что ее удивляет в Сергее Безрукове

18 октября известная актриса Анна Ковальчук поздравила с днем рождения народного артиста РФ, художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова. Анна Ковальчук снималась вместе с Безруковым в картинах «Адмиралъ», «Годунов». Она назвала его очень чутким, талантливым и человечным.
«Он очень человечный, что редко бывает в случае со звездами такой величины, как он: в наше время уже стало дефицитом найти время на то, чтобы немного поделиться теплом с другими людьми…»
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Актриса подчеркнула, что Безруков, и без того перегруженный работой, умеет находить силы на доброе общение с людьми.
«Просто не хватает энергии и времени на общение с людьми. Ему нужно очень много «общаться» со сценариями, персонажами, заниматься внутренней работой артиста. Это трудоемкая работа.
Помимо этого, он позволяет себе тратить время и, так сказать, окутывать своей доброй энергетикой других людей, независимо от статуса и религии. Вот такой он человек», — приводит слова Ковальчук издание «РИА ФАН».