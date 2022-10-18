Как выглядит самая красивая женщина на планете: блондинка с узким носом и натуральными губами (фото)

Названа самая красивая женщина в мире

Названа самая красивая женщина в мире. Фото: Global Look Press

Пластический хирург считает таковой актрису из сериала «Убивая Еву».

Директор центра косметической и пластической хирургии в Лондоне Джулиан Де Сильва ежегодно составляет рейтинг самых красивых женщин планеты.

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В качестве критерия красоты он берет правило золотого сечения, которое вывели еще древние греки. Пластический хирург измеряет на лице три расстояния: от линии роста волос до области между глазами, от этой области до нижней части носа и от кончика носа до нижней части подбородка. Если числа равны — пропорции считаются идеальными.

В новом рейтинге Джулиана Де Сильвы на первом месте оказалась актриса нашумевшего сериала «Убивая Еву» Джоди Комер. Процент соответствия ее параметров идеалу — 94,52%. 

Джоди Комер. Фото: Global Look Press

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