Как выглядит самая красивая женщина на планете: блондинка с узким носом и натуральными губами (фото)

В качестве критерия красоты он берет правило золотого сечения, которое вывели еще древние греки. Пластический хирург измеряет на лице три расстояния: от линии роста волос до области между глазами, от этой области до нижней части носа и от кончика носа до нижней части подбородка. Если числа равны — пропорции считаются идеальными.

В новом рейтинге Джулиана Де Сильвы на первом месте оказалась актриса нашумевшего сериала «Убивая Еву» Джоди Комер. Процент соответствия ее параметров идеалу — 94,52%.