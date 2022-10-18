«Морщины и рыхлый живот»: Жади из «Клона» показала честное фото в купальнике

Пользователи Сети активно отреагировали на пляжное фото.

«Умница! Видно, что никакого фотошопа. Да, есть морщины и рыхлый живот, но ей 46 лет! Считаю, роскошно выглядит для своего возраста»; «Красотка»; «Такая естественная. Просто супер. Приятно смотреть», — написали они.