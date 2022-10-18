«Морщины и рыхлый живот»: Жади из «Клона» показала честное фото в купальнике

Джованна Антонелли полюбилась российским зрителям благодаря роли строптивой мусульманки Жади в сериале «Клон». Сейчас бразильская актриса по-прежнему много снимается, а также активно ведет соцсети.
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В новом посте звезда порадовала поклонников снимком, на котором позировала в купальнике. Джованна не стала обрабатывать кадр фотошопом, честно продемонстрировав подтянутую фигуру.
Джованна Антонелли. Фото: соцсети
Пользователи Сети активно отреагировали на пляжное фото.
«Умница! Видно, что никакого фотошопа. Да, есть морщины и рыхлый живот, но ей 46 лет! Считаю, роскошно выглядит для своего возраста»; «Красотка»; «Такая естественная. Просто супер. Приятно смотреть», — написали они.