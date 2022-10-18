«Помните, как было у Нурлана Сабурова?»: почему Слепаков нанял охранника, объяснил Добрин

Антон Добрин, директор концертного агентства RocketBooking, заметил, что это вполне резонное требование, особенно в свете последних событий.

«Помните, как было у Нурлана Сабурова в Америке, когда на сцену выскочила девушка? Вот чтобы такого не было, охранники стоят у сцены. А еще у входа в гримерку, с этой же целью», — рассудил эксперт.

Добрин также заметил, что на корпоративах Слепаков за границей ничего не потеряет. Проживая в России, ему платил 25-40 тысяч евро за выступление. Директор полагает, что любители юмора Семена найдутся и на чужбине за эти же деньги.

Источник: woman.ru