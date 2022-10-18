«Нашлась еще одна сестра»: семью Фриске шокировали слухи о выходе фильма про Жанну

На днях в Сети появилась новость о съемках фильма про Жанну Фриске. СМИ сообщили, что из-за внешнего сходства покойную певицу в нем сыграет ее сестра Наталья.
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Семью артистки шокировала информация. Наталья заверила, что не собирается сниматься ни в какой картине о звездной сестре.
«Одно из двух. Либо я не знаю, что задействована в каком-то фильме, либо у нас нашлась еще одна сестра, которую зовут Наташа, и вот она-то там и сыграет. Если серьезно, то ничего такого больше не планируется, нигде играть я не собираюсь», — заявила Фриске StarHit.
Напомним, сейчас Наталья уделяет все свое время долгожданной дочке Луне. Женщина много лет пыталась стать мамой, но не могла выносить ребенка. В итоге она исполнила свою мечту с помощью ЭКО.