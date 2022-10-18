«Нашлась еще одна сестра»: семью Фриске шокировали слухи о выходе фильма про Жанну

На днях в Сети появилась новость о съемках фильма про Жанну Фриске. СМИ сообщили, что из-за внешнего сходства покойную певицу в нем сыграет ее сестра Наталья.

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Семью артистки шокировала информация. Наталья заверила, что не собирается сниматься ни в какой картине о звездной сестре.