Водитель, который не знает русского: оглашен странный райдер Слепакова в Израиле

Семен Слепаков после переезда в Израиль был вынужден понизить стоимость своих выступлений. В России за один выход на сцену артисту платили 4,5 – 5 миллионов рублей, за границей – около 2,5 миллионов.
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Комик также изменил на чужбине свой райдер, включив в него нестандартный пункт в виде водителя, который не говорит на русском языке. Если вдруг такового организаторы выступления не найдут, Слепаков требует от шофера гробового молчания, кроме того, он не должен курить в присутствии звезды. При этом передвигаться по городу Семен желает исключительно в авто представительского класса.
Также в райдере Семена Слепакова появился телохранитель – видимо, артист себя чувствует, мягко говоря, неуютно.
Летать на корпоративы и концерты Слепаков желает только бизнес-классом, в аэропорту находиться хочет исключительно в вип-зале, жить на гастролях – только в пятизвездочных отелях.
Предусмотрел Слепаков в заграничном райдере и суточные для своих сотрудников – по 100 евро на человека.
Источник: woman.ru.