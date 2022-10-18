Водитель, который не знает русского: оглашен странный райдер Слепакова в Израиле

Комик также изменил на чужбине свой райдер, включив в него нестандартный пункт в виде водителя, который не говорит на русском языке. Если вдруг такового организаторы выступления не найдут, Слепаков требует от шофера гробового молчания, кроме того, он не должен курить в присутствии звезды. При этом передвигаться по городу Семен желает исключительно в авто представительского класса.

Также в райдере Семена Слепакова появился телохранитель – видимо, артист себя чувствует, мягко говоря, неуютно.

Летать на корпоративы и концерты Слепаков желает только бизнес-классом, в аэропорту находиться хочет исключительно в вип-зале, жить на гастролях – только в пятизвездочных отелях.

Предусмотрел Слепаков в заграничном райдере и суточные для своих сотрудников – по 100 евро на человека.

Источник: woman.ru.