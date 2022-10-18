«Возвращается домой в 6 утра»: Глюкоза рассказала о загулах мужа

Наталья Ионова (Глюкоза) и Александр Чистяков женаты 16 лет. За годы брака пара научилась находить компромиссы во всем. Например, певице приходится мириться с тем, что ее супруг иногда проводит время с друзьями без нее.

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Наталья отметила, что доверяет мужу. Правда, в такие моменты все равно немного нервничает.

«Возвращается домой в 5-6 утра. Но я никогда в жизни не посмотрю его телефон. Конечно, внутри я в эти моменты что-то гоняю, но никогда не позволяю ему об этом сказать», — поделилась Глюкоза.

Артистка отметила, что ее секрет — позитивный настрой. Она не старается ограничивать избранника и дает ему свободу.