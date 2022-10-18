«Жить с нелюбимым человеком»: Глюкоза разоткровенничалась о проблемах в браке

Глюкоза. Фото: Global Look Press

Глюкоза. Фото: Global Look Press

Певица рассказала о личном.

Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, около 16 лет счастлива в браке с предпринимателем Александром Чистяковым. По словам певицы, ее отношения с мужем не всегда были безоблачными. Однако пара преодолела трудности.

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«У нас бывали сложности, мы много прожили: и взлеты, и падения. Если брак основан на любви, у него есть будущее. Если ты начинаешь жить с нелюбимым человеком, то любая мелочь может разметать вас по разным углам», — поделилась Глюкоза.

Артистка подчеркнула, что ее брак наполнен любовью. Наталья и Александр настолько уверены в своих чувствах, что даже не стали заключать брачный договор.

«У нас все по любви. У нас нет брачного договора. Мой муж, когда я ему сказала однажды о брачном договоре, сказал: "Не нужны нам никакие договора. Мы будем жить долго!"» —  рассказала певица PROZVEZD.

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