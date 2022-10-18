По 5 миллионов больше не платят: Слепакову пришлось серьезно снизить ценник в Израиле

С собой из России он прихватил родителей и даже 92-летнюю бабушку, так что в серьезности его эмиграции сомневаться не приходится.

Увы, но на чужбине его репертуар оказался не так востребован, и Слепакову пришлось пересмотреть свои запросы.

Вместо привычных в России 4,5–5 миллионов в Израиле и других странах, где есть русскоговорящее население, он просит около 40 тысяч евро, что равняется 2,5 миллионам рублей.

Источник: woman.ru