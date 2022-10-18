Новая девушка Брэда Питта изменила ему с щетинистым мачо: папарацци не дремлют

Брэд Питт и Эмили Ратаковски. 

Брэд Питт и Эмили Ратаковски. Фото: Global Look Press

 

Эмили Ратаковски застукали за нежностями.

31-летняя актриса и модель Эмили Ратаковски не собирается грустить после недавнего развода с продюсером Себастьяном Бомир-Макклардой. В их союзе, напомним, родился в 2021 году сын Сильвестр.

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Она довольно быстро закрутила роман с завидным женихом Брэдом Питтом, а теперь неожиданно была застукана с другим.

Папарацци сфотографировали Эмили Ратаковски, целующейся прямо на улице с брутальным брюнетом с щетиной. Фото разместил на своем ресурсе Daily Mail.

Впрочем, друзья Брэда Питта утверждают, что между актером и моделью не было ничего серьезного. Парочка просто присматривалась друг к другу и провела вместе несколько приятных свиданий, сообщает КП.

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