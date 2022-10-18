Новая девушка Брэда Питта изменила ему с щетинистым мачо: папарацци не дремлют

Она довольно быстро закрутила роман с завидным женихом Брэдом Питтом, а теперь неожиданно была застукана с другим.

Папарацци сфотографировали Эмили Ратаковски, целующейся прямо на улице с брутальным брюнетом с щетиной. Фото разместил на своем ресурсе Daily Mail.

Впрочем, друзья Брэда Питта утверждают, что между актером и моделью не было ничего серьезного. Парочка просто присматривалась друг к другу и провела вместе несколько приятных свиданий, сообщает КП.