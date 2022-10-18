Новая девушка Брэда Питта изменила ему с щетинистым мачо: папарацци не дремлют

31-летняя актриса и модель Эмили Ратаковски не собирается грустить после недавнего развода с продюсером Себастьяном Бомир-Макклардой. В их союзе, напомним, родился в 2021 году сын Сильвестр.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Она довольно быстро закрутила роман с завидным женихом Брэдом Питтом, а теперь неожиданно была застукана с другим.
Папарацци сфотографировали Эмили Ратаковски, целующейся прямо на улице с брутальным брюнетом с щетиной. Фото разместил на своем ресурсе Daily Mail.
Впрочем, друзья Брэда Питта утверждают, что между актером и моделью не было ничего серьезного. Парочка просто присматривалась друг к другу и провела вместе несколько приятных свиданий, сообщает КП.