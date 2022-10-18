Самые везучие в октябре-декабре: Володина назвала два знака зодиака

С 28 октября до 20 декабря Юпитер вновь усилит свое влияние на людей, рассказала астролог Василиса Володина. Однако оно далеко не всегда негативное.

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Эксперт выделила два знака зодиака, которые станут настоящими счастливчиками в этот период.