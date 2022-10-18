Самые везучие в октябре-декабре: Володина назвала два знака зодиака

С 28 октября до 20 декабря Юпитер вновь усилит свое влияние на людей, рассказала астролог Василиса Володина. Однако оно далеко не всегда негативное.
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Эксперт выделила два знака зодиака, которые станут настоящими счастливчиками в этот период.
Близнецы в эти два месяца могут неожиданно взлететь по карьерной лестнице. Это время решительных действий, шансы получить новую хорошо оплачиваемую должность очень велики и главное - не упустить их, воспользоваться.
Весы ощутят в это время сильный прилив рабочего энтузиазма. Не стоит игнорировать его и растрачивать впустую. Не исключено, что благодаря усиленной работе многое неожиданно вдруг встанет на свои места, разрешатся многие проблемы. Отличная идея - взять в руки бразды правления новым коллективом.