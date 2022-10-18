К бросившему в России детей и жену Смольянинову обратился Худяков: «На мужественного человека был похож»

Актер Артур Смольянинов улетел в Америку без жены и двоих детей. По его словам, там ему предложили работу. Однако не многие верят в слова артиста, поскольку ранее он выступал с резкой критикой официальной позиции своей страны.
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Политик Роман Худяков обратился в своем телеграме к сбежавшему Артуру Смольянинову, удивляясь, как изменился человек в столь короткий срок.
«Так сыграл в «9 роте», столько фронтовиков переиграл. Да и на мужественного человека был похож. Но как только Родина оказалась под ударом (…) быстро навострил лыжи», - удивился политик.
По мнению Худякова, Смольянинов испугался мобилизации и поэтому оставил своих близких. «А защищать детей кто будет?! Жена?» - спросил артиста политик.
Он также усомнился на счет ролей, которые Смольянинову могут предложить в США. Худяков считает, что за границей нашим актерам дают играть только «плохих русских» или «водителей такси и посудомоек».