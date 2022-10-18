К бросившему в России детей и жену Смольянинову обратился Худяков: «На мужественного человека был похож»

Политик Роман Худяков обратился в своем телеграме к сбежавшему Артуру Смольянинову, удивляясь, как изменился человек в столь короткий срок.

«Так сыграл в «9 роте», столько фронтовиков переиграл. Да и на мужественного человека был похож. Но как только Родина оказалась под ударом (…) быстро навострил лыжи», - удивился политик.

По мнению Худякова, Смольянинов испугался мобилизации и поэтому оставил своих близких. «А защищать детей кто будет?! Жена?» - спросил артиста политик.

Он также усомнился на счет ролей, которые Смольянинову могут предложить в США. Худяков считает, что за границей нашим актерам дают играть только «плохих русских» или «водителей такси и посудомоек».