И кого пытается обмануть? Пугачева назвала Гребенщикова светом в конце тоннеля, но люди тут же поймали ее на лжи

Даже соцсети стала вести и поспешила сообщить, что считает Гребенщикова светом в конце тоннеля. Однако наблюдательные подписчики поймали Примадонну на лжи. Поскольку ранее она не была замечена в любви к основателю «Аквариума».

«Пока не сбежали, никто ни с кем не общался. А сейчас от безысходности все стали корешами, смех да и только»,

«Надо же, как АБ полюбила отечественных исполнителей, никогда бы не поверила, как все меняется», «Выдавливает из себя веселье»,

«У нее теперь выход в свет — это посещение концертов соотечественников, на которые она в России не захаживала», «Вот сейчас АБ просто никто. И поэтому сидит и слушает БГ, прям полюбила», «Противно это лицемерие»,

«Вроде никогда не хвалила их раньше, вместе ни разу не видела, времена меняются», — удивляются люди в комментариях.