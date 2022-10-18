И кого пытается обмануть? Пугачева назвала Гребенщикова светом в конце тоннеля, но люди тут же поймали ее на лжи

Алла Пугачева уехала из страны в сентябре, поселилась в Израиле и стала демонстрировать публике свою счастливую, по ее заверениям, жизнь. Сначала она посетила концерт Земфиры, а на днях выбралась послушать вживую Бориса Гребенщикова.
Даже соцсети стала вести и поспешила сообщить, что считает Гребенщикова светом в конце тоннеля. Однако наблюдательные подписчики поймали Примадонну на лжи. Поскольку ранее она не была замечена в любви к основателю «Аквариума».
«Пока не сбежали, никто ни с кем не общался. А сейчас от безысходности все стали корешами, смех да и только»,
«Надо же, как АБ полюбила отечественных исполнителей, никогда бы не поверила, как все меняется», «Выдавливает из себя веселье»,
«У нее теперь выход в свет — это посещение концертов соотечественников, на которые она в России не захаживала», «Вот сейчас АБ просто никто. И поэтому сидит и слушает БГ, прям полюбила», «Противно это лицемерие»,
«Вроде никогда не хвалила их раньше, вместе ни разу не видела, времена меняются», — удивляются люди в комментариях.