На фоне слухов о разводе: Меладзе разрешил Брежневой зарабатывать на старых хитах «ВИА Гры»

Вера Брежнева и Константин Меладзе.

Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото: соцсети

Вера Брежнева не останется без куска хлеба даже без мужа.

Вера Брежнева и Константин Меладзе после начала известных событий улетели в Италию, где разместились на своей вилле в Форте-деи-Марми.

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После этого певица перестала активничать в соцсетях и практически прекратила радовать поклонников фактами из личной жизни. Мужа звезды и вовсе теперь не увидеть в ее аккаунтах.

Параллельно с этим поползли слухи о разладе отношений в этой звездной паре, которые Вера Брежнева подкрепляла печальными рассуждениями в Сети. Тем не менее, никто из них официального заявления о разводе не делал.

Вместе с тем журналистам aif.ru певец Анатолий Цой рассказал, что Константин Меладзе не ограничил в исполнении песен «ВИА Гры» бывших солисток, а значит, и Веру Брежневу тоже. То есть певица без куска хлеба не останется даже в случае разрыва отношений с продюсером.

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