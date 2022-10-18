Уф, оказия какая! Рудова легендарно потрясла своим бюстом, неудачно наклонившись в платье цвета рококо

Наталья Рудова записала вайн для соцсетей, изображая человека, поступающего в театральный вуз. Однако звезда немного недооценила декольте на своем платье оттенка рококо.

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Во время позирования перед камерой в наклоне, Рудова не один раз сверкнула своим наливным бюстом, будоража фантазию своих фолловеров.

Впрочем, подписчики явно рады были такому зрелищу, да настолько, что многие не заметили юмора. Ну и, конечно, красивых глаз, Натальи Рудовой.