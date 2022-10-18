Новости шоу-бизнеса: Кошмал объяснила свою ненависть к Добронравову и другим звездам «Сватов», Пугачева оторвалась на концерте, какова судьба наследства Меладзе

Пугачева может снова стать матерью

У Аллы Пугачевой не за горами еще одно материнство. Потому что она по сей день хранит замороженный материал – когда-то давно звезда сохранила эмбрионы. Так что не исключено, что к услугам сурмамы Примадонна прибегнет снова.

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Меладзе распорядился наследством

Константин Меладзе распорядился своим музыкальным наследством оригинально. Он разрешает всем своим артистам, бывшим и нынешним, исполнять написанные им песни. Никаких обязательств и договором, раскрыл отношения с продюсером певец Анатолий Цой.