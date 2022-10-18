Новости шоу-бизнеса: Кошмал объяснила свою ненависть к Добронравову и другим звездам «Сватов», Пугачева оторвалась на концерте, какова судьба наследства Меладзе

Кошмал перечеркнула дружбу с коллегами по «Сватам»
Украинка Анна Кошмал обязана своей известностью сериалу «Сваты». Она сыграла внучку Будько и Ковалевых, дружила с Федором Добронравовым и Татьяной Кравченко, но в этом году показала свою истинную сущность. Несколько раз она оскорбительно выражалась в адрес старших российских коллег. На этот раз она снова высказалась: «У нас были очень теплые отношения, это правда, но какое сейчас это имеет значение? Я стою за своих».
Анна Кошмал и Федор Добронравов. Фото: Global Look Press
Пугачева оторвалась на концерте Гребенщикова
Алла Пугачева отправилась на концерт Бориса Гребенщикова в Израиле. Это уже второй выход звезды в свет после эмиграции. Она с удовольствием подпевала, пританцовывала и кокетничала на камеру, как и в прошлый раз – у Земфиры на выступлении.
Алла Пугачева с друзьями. Фото: соцсети
Макаревич* пожаловался на Израиль
Андрей Макаревич* тоже живет в Израиле. И ему скучно там, он не востребован и не реализуется как артист. Такой вывод сделали люди из его ностальгического монолога, в котором тот рассказал, какой яркой и насыщенной его жизнь была в Москве.
Андрей Макаревич*. Фото: Global Look Press
Пугачева может снова стать матерью
У Аллы Пугачевой не за горами еще одно материнство. Потому что она по сей день хранит замороженный материал – когда-то давно звезда сохранила эмбрионы. Так что не исключено, что к услугам сурмамы Примадонна прибегнет снова.
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Меладзе распорядился наследством
Константин Меладзе распорядился своим музыкальным наследством оригинально. Он разрешает всем своим артистам, бывшим и нынешним, исполнять написанные им песни. Никаких обязательств и договором, раскрыл отношения с продюсером певец Анатолий Цой.
Константин Меладзе с женой Верой Брежневой. Фото: соцсети