Придется раскошелиться: Лариса Гузеева проиграла соседям в суде

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева проиграла в суде соседке. Знаменитость делала не так давно ремонт в своей квартире, но что-то пошло не так: долбившие стены рабочие перестарались, у жильцов за стеной пошли трещины. Терпеть это люди не стали и обратились к правосудию. Страховая компания насчитала ущерба на сотню тысяч рублей.

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Заседание суда состоялось, и вердикт уже известен. С Гузеевой теперь взыщут 82 тысячи – размер иска суд снизил. Оплата госпошлины тоже ложится на плечи телеведущей – 2660 рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ.