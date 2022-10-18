Прячет свою сущность: Вероника Степанова объяснила, почему Иван Ургант не любит давать интервью

Шоумен Иван Ургант стал объектом обсуждения в новом выпуске на YouTube у психолога Вероники Степановой. До этого она уже раскрыла личности Аллы Пугачевой, Светланы Лободы, Дмитрия Нагиева и других популярных звезд отечественного шоу-бизнеса.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Ургант, по наблюдению психолога, - маменькин сынок. В нем снижено мужское начало и сексуальная активность. Артист не является умным, скорее, поверхностно эрудирован, а также очень жадный до денег и работы. Кроме того, он скрывает от публики свою вторую личину.
«Есть вторая большая субстанция в нем, которую мы никогда не видим. Он не дает интервью, потому что не умеет на них себя вести. Я увидела два интервью – он или заходит в свой привычный образ шута, где ему нужно всех веселить, чтоб все ржали, или впадает в состояние взволнованности, агрессии, недоброжелательности, дерзости», - объяснила психолог.