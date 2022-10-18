«Подло»: Садальский заткнул Меньшову после критики Смольянинова

Актер Стас Садальский встал на защиту покинувшего Россию Артура Смольянинова. Звезда «Девятой роты», напомним, через Норвегию сбежал в США, где, по его словам, ему пообещали работу. За это на него набросилась с критикой Юлия Меньшова. Ей и досталось от Садальского.
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Садальский считает, что негоже Меньшовой так осуждать коллегу. Мол, у самой рыльце в пушку, и помолчала бы.
«Юлек, он простой парень и не такой мастер как вы с папашей, варили кашу, плели кружева, на съездах «Единой России». Осуждать кого-то, Боже упаси! Я в списках врагов Украины в «Миротворце», всегда буду на нашей стороне баррикад, но осуждать коллег драматических актеров, уехавших, подло. Умру в России! Хотя мог бы жить и в Финляндии, и в Грузии - официально. Остановись, Юленька!» - обратился к актрисе Садальский.