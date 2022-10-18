«Подло»: Садальский заткнул Меньшову после критики Смольянинова

Садальский считает, что негоже Меньшовой так осуждать коллегу. Мол, у самой рыльце в пушку, и помолчала бы.

«Юлек, он простой парень и не такой мастер как вы с папашей, варили кашу, плели кружева, на съездах «Единой России». Осуждать кого-то, Боже упаси! Я в списках врагов Украины в «Миротворце», всегда буду на нашей стороне баррикад, но осуждать коллег драматических актеров, уехавших, подло. Умру в России! Хотя мог бы жить и в Финляндии, и в Грузии - официально. Остановись, Юленька!» - обратился к актрисе Садальский.