«Срочно напишите мне»: Алана Мамаева ищет женщин, изнасилованных пластическим хирургом из Краснодара

Блогер Алана Мамаева решила поддержать женщин, которые были пациентками пластического хирурга из Краснодара по имени Вардан Х. и стали жертвами сексуальных домогательств с его стороны. В настоящее время она пытается найти как можно больше пострадавших. А их, судя по всему, десятки.

«Девочки, те, кто подвергся насилию со стороны Вардана Х., и те, кто еще не написал заявление, срочно напишите мне в директ», - призывает Мамаева на своей странице в соцсети.

Некоторое время назад в Интернете начали появляться сообщения о том, что врач на протяжении многих лет пристает к пациенткам во время осмотров или после операций. Многие женщины от страха или из-за спутанности сознания после наркоза не находили сил для того, чтобы сопротивляться. А после случившегося чувство стыда мешало им рассказать о пережитом кому-либо.

«Я открыла глаза, а перед моим лицом «агрегат» Вардана», - вспоминает одна из жертв хирурга.

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