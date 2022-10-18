Грядут тяжелые времена: продюсер объяснил, почему карьере Галкина на чужбине грозит конец

Все заметили, что выступает Галкин* в маленьких залах. Соответственно, и гонорары за это у шоумена скромнее. Рудченко считает, что заработки в том же Израиле у шоумена сгодятся разве что для поддержания штанов. Таких денег, как в России, артист уже там не заработает. Да и материал на русском языке местных особо не интересует. Галкин* и другие эмигрировавшие звезды рискуют вынужденно закончить карьеру.

«Если кататься по одной и той же схеме: раз в год по одним и тем же городам, заработать какие-то суммы и капитал они не смогут. Просто артисты делают упор на эмигрантов, а те, сходив один раз на выступление, уже захотят пойти через год на новую программу.

Разово выступить для эмиграции еще можно, чем и пользовались разные артисты, разъезжая в турне, в том числе в Израиле. Но поставить это на поток и работать только на эмиграцию – это утопия», - объяснил Рудченко сайту mk.ru.