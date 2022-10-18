Грядет страшное: звезда «Битвы экстрасенсов» предупредила сбежавшую Пугачеву о проблемах со здоровьем

Тем временем, Примадонна развлекается на новой родине. Она оторвалась на концерте Земфиры в Тель-Авиве, отплясывая так, что любые 73-летние ровесницы позавидуют, а накануне побывала на выступлении Бориса Гребенщикова.

Пустившуюся вразнос артистку предупреждают – такое опрометчивое поведение ей может обернуться боком для ее организма. О страшном Аллу Борисовну предупредила звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.