Грядет страшное: звезда «Битвы экстрасенсов» предупредила сбежавшую Пугачеву о проблемах со здоровьем

Алла Пугачева этой осенью уехала из страны. Она снова отправилась в Израиль, как и весной. Но на сей раз обещаний вернуться не давала. Сейчас до сих пор обсуждают в тусовке, что Примадонна эмигрировала и в Россию более не вернется.
Тем временем, Примадонна развлекается на новой родине. Она оторвалась на концерте Земфиры в Тель-Авиве, отплясывая так, что любые 73-летние ровесницы позавидуют, а накануне побывала на выступлении Бориса Гребенщикова.
Пустившуюся вразнос артистку предупреждают – такое опрометчивое поведение ей может обернуться боком для ее организма. О страшном Аллу Борисовну предупредила звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
«На фоне эмоциональных переживаний у нее может начаться обострение хронических заболеваний. Особенно пристально внимание Пугачевой стоит обратить на сердечно-сосудистую систему. В Израиле хорошая медицина, врачи ей смогут помочь. Главное – не упустить момент. Всем известно: все болячки – от нервов. А они у Аллы сейчас сдают», - объяснила провидица сайту mk.ru.