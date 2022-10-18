«Все проходит с аншлагами»: Макаревич* резко переобулся после жалоб на Израиль

Еще вчера Андрей Макаревич*, живущий в Израиле, жаловался на нереализованность и отсутствие насыщенной жизни на новом месте, а уже сегодня переобулся и заявил, что восхищен происходящим. Накануне он побывал на концерте Бориса Гребенщикова, пообщался с Аллой Пугачевой – и его мнение резко поменялось.

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«В Израиле идет необыкновенно насыщенная культурная жизнь. Еще недавно считалось, что израильский зритель не позволяет себе ходить на концерты раз в месяц.

На мой взгляд, этот миф опровергнут: за короткий отрезок времени прошел большой тур Максима Галкина*, премьера спектакля «Я здесь» с Анатолием Белым, концерт Земфиры (пропустил, жалею), вчера прошел роскошный концерт БГ с командой, сегодня - Алексей Кортнев, завтра приезжает Вася Обломов.

И все проходит с аншлагами. Физ.иноагент в восхищении!» - написал музыкант в своем блоге.