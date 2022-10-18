Не поместилось: Юлия Михалкова эротично засунула себе в рот удон

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась новым снимком в Сети. Красавица устроила перекус на съемках, поглощая прямо из коробки аппетитную лапшу удон. В этот момент ее сфотографировали, и, по мнению поклонников, получилось очень интригующе.

«Юль, эротичненько ешь макарошки!», «Крутое фото!», «Красивая», - комментируют подписчики.

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Сама Михалкова в своем репертуаре принялась шутить. Комедийная актриса даже в интимные моменты веселит людей, и этот эпизод исключением не стал. «Рубрика «Кулинарные секреты». Чтобы постройнеть, нужно есть тонкую еду», - посмеялась красотка.