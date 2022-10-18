«Борщ с салом»: Семенович ответила на вопрос о любимом блюде русской кухни

Актриса и певица Анна Семенович в понедельник вечером в очередной раз отвечала на вопросы поклонников в социальной сети. Один из вопросов был о том, какое простое блюдо русской кухни она «обожает до безумия».

«Борщ с салом», - ответила Анна, сопроводив это фотографией потрясающе красивого борща внутри каравая хлеба, на фоне куска сала, головки чеснока и пучка петрушки.

Обладательница самой выдающейся груди в российском шоу-бизнесе также рассказала о своих планах на новогодние праздники. Встречать 2023 год Семенович будет на сцене, как это всегда бывает в последние годы. Она призналась, что мечтает хотя бы раз отметить наступление нового года не за работой, а под пальмой на берегу моря. К сожалению, в этом году эта мечта не сбудется.

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