Гуревич ушел, но «Сто к одному» только выиграло: рейтинги шоу устремились вверх

В минувшие выходные на телеканале «Россия 1» зрители увидели изменения в программе «Сто к одному». На шоу сменился ведущий – Александр Гуревич, который стоял у руля передачи с момента ее основания в 1998 году, громко хлопнул дверью. И теперь вместо него шоу ведет известный продюсер Александр Акопов.

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Изменения, как оказалось, пошли на пользу проекту. Актер Стас Садальский это заметил и привел в доказательство рейтинги передачи.

«Удачный дебют Акопова в «100 к 1», - сообщил подписчикам Садальский и показал, что цифры у передачи более чем достойные.