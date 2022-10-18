Удар под дых от своих: соотечественники сорвали концерты Лорак в Европе

Певица Ани Лорак, на многие месяцы исчезнувшая со всех медиарадаров в России, объявилась осенью и заявила, что намерена выступать в Европе. Свой бизнес в нашей стране украинка также закрыла и отказалась выступать здесь.

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Зато на осень она запланировала целый тур по Старому Свету, а на своем сайте назвала себя «самой титулованной певицей Украины». Это жутко не понравилось ее соотечественникам, поэтому реакция последовала незамедлительно.

«Гастролерша Ани Лорак превзошла сама себя. Россиян в Европе не любят, поэтому, чтобы иметь возможность выступать за границей, она назвала себя украинкой», - цитирует украинскую прессу «Комсомольская правда».

Переобувшуюся землячку украинцы не просто не поддержали. Гнев стал лишь нарастать – назвав Лорак предателем, ее земляки добились отмены концертов в Праге, а также сорвали тур по Германии -восемь концертов перенесли на неопределенный срок.