«Тяжелый день»: Наталья Подольская показала стройные ножки в ванне с пеной

Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети

Этим вечером певица расслабляется, попивая винишко в одиночестве.

Певица Наталья Подольская в понедельник вечером показала своим подписчикам в соцсети снимок из ванной комнаты. Лица звезды на фото нет, но зато там присутствуют ее стройные ноги, покрытые пеной, а также рука, которая держит бокал с красным вином.

«Тяжелый день», - пояснила 40-летняя Наталья.

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Наталья Подольская показала подписчикам ножки. Фото: соцсети

Напомним, что помимо семьи и музыки Наталье сейчас приходится находить время еще и для катания на коньках, ведь ее пригласили стать участницей проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Партнером артистки стал олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьев, ранее выступавший в этом ледовом шоу в паре с Ольгой Бузовой. Тренирует Подольскую и Соловьева знаменитый Александр Жулин.

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