«Тяжелый день»: Наталья Подольская показала стройные ножки в ванне с пеной

Певица Наталья Подольская в понедельник вечером показала своим подписчикам в соцсети снимок из ванной комнаты. Лица звезды на фото нет, но зато там присутствуют ее стройные ноги, покрытые пеной, а также рука, которая держит бокал с красным вином.

«Тяжелый день», - пояснила 40-летняя Наталья.

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