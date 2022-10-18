Бросил жену, продает собственность: бежавший из страны внук Пугачевой избавляется от имущества в России

Старший из внуков Аллы Пугачевой, певец и актер Никита Пресняков вскоре после объявления в стране частичной мобилизации спешно покинул Россию. Он пешком пересек границу с Эстонией и находится либо в Литве, либо в США – до сих пор он не вышел на связь и не обозначил свое местонахождение.

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Между тем, его поступку ищут объяснение до сих пор. Ведь он сбежал из страны, бросив здесь молодую жену. Однако, зарабатывать в России не перестал: у него здесь остался бизнес, связанный с поставками спортинвентаря.

Как стало известно «Комсомольской правде», Пресняков после побега решил избавиться от имущества. Внук Пугачевой владеет земельным участком в Краснодарском крае, на котором размещен магазин популярной торговой сети. И на одном из сайтов про продаже недвижимости появилось объявление о реализации данной торговой площади.

«Продам действующий магазин. Здание и земельный участок в собственности. Договор на десять лет, до 2028 года. Арендная ставка 236 тысяч рублей в месяц; до апреля-2023 аренда снижена до 160 тысяч. Электрические мощности 100 кВт», - указано в предложении.

Причем, изначально цена лота составляла 20,5 млн рублей. Сейчас предложение подешевело на 500 тысяч.