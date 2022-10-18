Валя Карнавал в тесном бюстье наклонилась так, что едва не выронила объемистые «богатства»

Звезда Интернета Валя Карнавал в свои 20 лет превзошла по популярности многих своих ровесников. Покорив соцсети, красотка с пышными формами завоевала любовь телезрителей в шоу «Звезды в Африке», а теперь, добившись высот в карьере, строит личную жизнь.

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Однако, с появлением жениха у Вали меньше откровенного контента не стало. Девушка регулярно постит снимки и видео, на которых будоражит преданных поклонников своими формами. Вот и сейчас, нарядившись в тесный джинсовый комбинезон-бюстье, красотка показала свои «богатства».

Наклонившись так, что «добро» едва не вываливается из декольте, Карнавал привела в бешеный восторг своих фолловеров. В комментариях фанаты усыпали любимицу лестными эпитетами.