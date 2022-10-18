Драма в семье Примадонны: материнский проступок Пугачевой взбесил россиян

Покинувшая Россию во второй раз Алла Пугачева взбесила российскую публику своим опрометчивым материнским проступком. Артистка, воспитывающая девятилетних близнецов Лизу и Гарри, оставила их в чужой стране, а сама отправилась тусоваться.
Столь безрассудного, по мнению поклонников, проступка от 73-летней артистки никто не ожидал. Потому что все последние годы она была примерной матерью и игнорировала всякие приглашения, стараясь если и выходить из дома, то на семейные посиделки с друзьями, брала с собой детей.
На этот раз в Израиле мать двоих малолетних детей ушла в отрыв. Она посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле, где развлекалась от души. Более того, где молодой муж Примадонны, Максим Галкин*, люди тоже не в курсе. Конечно, он сейчас занят зарабатыванием денег, но то, что его нет рядом с семьей, это факт.
Поэтому после публикации фото и видео с концерта, а потом и афтерпати с Андреем Макаревичем* и Гребенщиковым на Пугачеву ополчились россияне и стали критиковать за столь странное поведение. Потому что считают, что бросать детей одних в столь критическое для их психики время - безрассудно. Двойняшки оставили в России свою привычную жизнь и сейчас особенно сильно нуждаются в матери.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Алла Пугачева с друзьями. Фото: соцсети