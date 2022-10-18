Драма в семье Примадонны: материнский проступок Пугачевой взбесил россиян

На этот раз в Израиле мать двоих малолетних детей ушла в отрыв. Она посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле, где развлекалась от души. Более того, где молодой муж Примадонны, Максим Галкин*, люди тоже не в курсе. Конечно, он сейчас занят зарабатыванием денег, но то, что его нет рядом с семьей, это факт.

Поэтому после публикации фото и видео с концерта, а потом и афтерпати с Андреем Макаревичем* и Гребенщиковым на Пугачеву ополчились россияне и стали критиковать за столь странное поведение. Потому что считают, что бросать детей одних в столь критическое для их психики время - безрассудно. Двойняшки оставили в России свою привычную жизнь и сейчас особенно сильно нуждаются в матери.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента