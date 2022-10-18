«Нет выхода, есть только вход»: Ольга Бузова пришла в ресторан в леопардовом бюстгальтере (видео)

Ольга Бузова 17 октября прибыла на круизном лайнере в Турцию и тут же принялась наслаждаться турецким колоритом. Она прогулялась по набережным Стамбула, посидела в местном кафе, пофотографировалась на фоне радуги, а вечером отправилась в один из самых дорогих и шикарных ресторанов города.
Выбор наряда для похода в ресторан, надо признаться, был очень смелым. Ольга надела черные брюки и леопардовый бюстгальтер с золотистыми головами леопардов у основания бретелек. Для приличия она накинула на плечи еще и кожаную куртку, но та постоянно спадала, оставляя звезду практически в нижнем белье.
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«Anyway, когда нет выхода, есть только вход. Поэтому я в топике, я в кожанке, иду в ресторан», - сообщила Бузова.
В ресторане, который является одним из самых дорогих в городе и может похвастаться потрясающим панорамным видом на пролив Босфор, подают и суши, и сашими, и всевозможные виды мяса. Ольга выбрала карпаччо из осьминога с итальянским сыром буррата.