«Нет выхода, есть только вход»: Ольга Бузова пришла в ресторан в леопардовом бюстгальтере (видео)

Ольга Бузова 17 октября прибыла на круизном лайнере в Турцию и тут же принялась наслаждаться турецким колоритом. Она прогулялась по набережным Стамбула, посидела в местном кафе, пофотографировалась на фоне радуги, а вечером отправилась в один из самых дорогих и шикарных ресторанов города.

Выбор наряда для похода в ресторан, надо признаться, был очень смелым. Ольга надела черные брюки и леопардовый бюстгальтер с золотистыми головами леопардов у основания бретелек. Для приличия она накинула на плечи еще и кожаную куртку, но та постоянно спадала, оставляя звезду практически в нижнем белье.

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