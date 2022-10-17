«Пипец как сложно»: Анна Бузова рассказала о попытках выучить четвертый иностранный язык

Анна Бузова - сестра Ольги Бузовой

Анна Бузова. Фото: соцсети

Сестра звезды «Дома-2» уже знает английский, немецкий и испанский.

Пока знаменитая Ольга Бузова старательно пытается ввернуть одинокие фразы на английском в свои видео для соцсетей, ее сестра Анна занимается изучением уже четвертого по счету иностранного языка.

Она рассказала об этом своим подписчикам по пути на работу.

«Я сегодня с утра час учила турецкий язык. Причем если английский у меня есть, немецкий у меня есть, испанский тоже есть (могу по крайней мере поздороваться и пообщаться на бытовые темы), то турецкий мне дается пипец как сложно. Мне реально приходится зазубривать слова», - пожаловалась Анна.

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По словам 33-летней Анны, турецкий не похож на те языки, которые она уже знает, и поэтому его так тяжело учить.

«Но я справлюсь, мне кажется. Справлюсь! Месяца за три точно можно выучить хотя бы какие-то базовые вещи — как поздороваться, спросить как дела. Мне кажется, это у меня получится. Получится же ж?» - спрашивает девушка.

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