«Пипец как сложно»: Анна Бузова рассказала о попытках выучить четвертый иностранный язык

Пока знаменитая Ольга Бузова старательно пытается ввернуть одинокие фразы на английском в свои видео для соцсетей, ее сестра Анна занимается изучением уже четвертого по счету иностранного языка.
Она рассказала об этом своим подписчикам по пути на работу.
«Я сегодня с утра час учила турецкий язык. Причем если английский у меня есть, немецкий у меня есть, испанский тоже есть (могу по крайней мере поздороваться и пообщаться на бытовые темы), то турецкий мне дается пипец как сложно. Мне реально приходится зазубривать слова», - пожаловалась Анна.
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По словам 33-летней Анны, турецкий не похож на те языки, которые она уже знает, и поэтому его так тяжело учить.
«Но я справлюсь, мне кажется. Справлюсь! Месяца за три точно можно выучить хотя бы какие-то базовые вещи — как поздороваться, спросить как дела. Мне кажется, это у меня получится. Получится же ж?» - спрашивает девушка.