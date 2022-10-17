Нерусский водитель и бизнес-класс: Слепаков выступает на корпоративах за полцены, но с особыми условиями

Выступления Семена Слепакова неожиданно подешевели. Если раньше пригласить бывшего кавээнщика на корпоратив стоило 4-4,5 миллиона рублей, то теперь Семен, переехавший в Израиль, готов спеть на вашем празднике всего за 2 миллиона (40 тысяч евро).

Выступать в России артист больше не хочет, но за ваши деньги готов прилететь в любую другую точку мира. При этом в райдере значится несколько важных пунктов: лететь он желает бизнес-классом, в аэропорту сидеть исключительно в VIP-зале, а по прилете ему должны предоставить автомобиль представительского класса с водителем и телохранителем. Оба они, согласно требованиям Слепакова, не должны ни говорить на русском языке, ни понимать его.

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