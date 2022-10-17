Рынок труда замер: эксперты рассказали, у кого вырастут и упадут зарплаты

Консультант, коуч по самореализации Галина Бобкова отметила, что труднее всего будет тем, кто до этого провелиоптимизацию штата и оставили самый минимум сотрудников. Теперь найти замену квалифицированного специалиста до 35 лет будет сложно. Но она отметила, что на фоне происходящего станет меньше дискриминации более возрастных сотрудников.

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Бобкова рассказала, кому сейчас можно смело переходить на новую работу.

«В приоритете системообразующие предприятия и компании, работающие на госзаказ и оборонку. Они сейчас будут нуждаться в кадрах, к тому же они дают бронь от мобилизации. Если же вы офисный сотрудник или работаете в торговле, то сейчас менять место работы не стоит, можно себе навредить», — пояснила эксперт.

Также эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян считает, что мужчинам сейчас лучше выдержать паузу, а вот у женщин выдался шанс, когда они могут зарабатывать больше. Он считает, что представительницы прекрасного пола могут смело бороться за новые должности.

Сейчас высвободилось много высококвалифицированных специалистов, которые раньше работали в зарубежных компаниях и получали большие деньги. Но российские компании платить им такие зарплаты не готовы. В итоге зарплатные ожидания приходится снижать.

Самые востребованные специалисты сейчас — это айтишники, но нужны лишь с образованием и опытом работы.

«Также в дефиците рабочий персонал для промышленности, строительства, востребованы специалисты в области фармацевтики и медицины. А вот в маркетинге, рекламе и пиаре спрос на специалистов упал, там сейчас сокращают персонал», — рассказала Бобкова, пишет KP.ru.

По ее словам, со временем из-за возросшего дефицита кадров рынок труда постепенно восстановится. Она уверена, что предложений станет больше, а зарплаты начнут расти. Но это касается, скорее, руководителей среднего звена и линейного персонала. А вот топ-менеджерам нужно быть готовыми к тому, что зарплатные предложения для них будут значительно ниже, чем они привыкли.

Также падает спрос на то, что обычно делают самозанятые, к примеру, пекут торты на заказ. Среднемесячный доход россиян, пользующихся услугами самозанятых, за март-август 2022 года сократился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.