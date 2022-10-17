Рынок труда замер: эксперты рассказали, у кого вырастут и упадут зарплаты

В последнее время экономика крайне нестабильна. Цены на авиабилеты лишь на днях стали возвращаться к прежней доступной планке после объявления о частичной мобилизации в России. Цена на некоторые товары также стали дорожать. Но 17 октября мобилизация была завершена в Москве и Московской области.
Однако сотни тысяч мужчин были призваны. В непростой ситуации оказались работодатели, так как некоторые сотрудники были мобилизированы, а также есть те, кто уехал и решил дальше не работать. Пока новый персонал компании набирать не смешат, так как рынок труда замер.
Консультант, коуч по самореализации Галина Бобкова отметила, что труднее всего будет тем, кто до этого провелиоптимизацию штата и оставили самый минимум сотрудников. Теперь найти замену квалифицированного специалиста до 35 лет будет сложно. Но она отметила, что на фоне происходящего станет меньше дискриминации более возрастных сотрудников.
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Бобкова рассказала, кому сейчас можно смело переходить на новую работу.
«В приоритете системообразующие предприятия и компании, работающие на госзаказ и оборонку. Они сейчас будут нуждаться в кадрах, к тому же они дают бронь от мобилизации. Если же вы офисный сотрудник или работаете в торговле, то сейчас менять место работы не стоит, можно себе навредить», — пояснила эксперт.
Также эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян считает, что мужчинам сейчас лучше выдержать паузу, а вот у женщин выдался шанс, когда они могут зарабатывать больше. Он считает, что представительницы прекрасного пола могут смело бороться за новые должности.
Сейчас высвободилось много высококвалифицированных специалистов, которые раньше работали в зарубежных компаниях и получали большие деньги. Но российские компании платить им такие зарплаты не готовы. В итоге зарплатные ожидания приходится снижать.
Самые востребованные специалисты сейчас — это айтишники, но нужны лишь с образованием и опытом работы.
«Также в дефиците рабочий персонал для промышленности, строительства, востребованы специалисты в области фармацевтики и медицины.
А вот в маркетинге, рекламе и пиаре спрос на специалистов упал, там сейчас сокращают персонал», — рассказала Бобкова, пишет KP.ru.
По ее словам, со временем из-за возросшего дефицита кадров рынок труда постепенно восстановится. Она уверена, что предложений станет больше, а зарплаты начнут расти. Но это касается, скорее, руководителей среднего звена и линейного персонала. А вот топ-менеджерам нужно быть готовыми к тому, что зарплатные предложения для них будут значительно ниже, чем они привыкли.
Также падает спрос на то, что обычно делают самозанятые, к примеру, пекут торты на заказ. Среднемесячный доход россиян, пользующихся услугами самозанятых, за март-август 2022 года сократился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.