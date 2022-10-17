«Мы вместе и рядом»: Навка трогательно поздравила Пескова с юбилеем

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она выступала в паре с Романом Костомаровым. Спортсменка стала чемпионкой в 2006 году. Теперь она создает красочные ледовые шоу.

Навка уже давно счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Она подарила избраннику дочку Надежду, которая теперь тоже занимается фигурным катанием.