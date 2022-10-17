«Мы вместе и рядом»: Навка трогательно поздравила Пескова с юбилеем

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она выступала в паре с Романом Костомаровым. Спортсменка стала чемпионкой в 2006 году. Теперь она создает красочные ледовые шоу.
Навка уже давно счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Она подарила избраннику дочку Надежду, которая теперь тоже занимается фигурным катанием.
В октябре Навка успела поздравить с днем рождения певицу Жасмин, а также Николая Баскова. Она призналась, что в этом месяце родились талантливые люди. А 17 октября спортсменка поздравила с юбилеем своего мужа. Пресс-секретарю президента РФ исполнилось 55 лет.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото: соцсети спорстменки
В соцсети Татьяна поделилась трогательным фото. Она прильнула к мужу в кадре. Фигуристка трогательные слова посвятила имениннику.
«Сегодня День Рождения у самого главного мужчины в моей жизни! Спасибо небесам, что мы вместе и рядом», — написала она.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что считают их идеальной парой.