«Мы вместе и рядом»: Навка трогательно поздравила Пескова с юбилеем

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

17 октября пресс-секретарю президента РФ исполнилось 55 лет.

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она выступала в паре с Романом Костомаровым. Спортсменка стала чемпионкой в 2006 году. Теперь она создает красочные ледовые шоу.

Навка уже давно счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Она подарила избраннику дочку Надежду, которая теперь тоже занимается фигурным катанием.

В октябре Навка успела поздравить с днем рождения певицу Жасмин, а также Николая Баскова. Она призналась, что в этом месяце родились талантливые люди. А 17 октября спортсменка поздравила с юбилеем своего мужа. Пресс-секретарю президента РФ исполнилось 55 лет.

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Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото: соцсети спорстменки

В соцсети Татьяна поделилась трогательным фото. Она прильнула к мужу в кадре. Фигуристка трогательные слова посвятила имениннику. 

«Сегодня День Рождения у самого главного мужчины в моей жизни! Спасибо небесам, что мы вместе и рядом», — написала она.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что считают их идеальной парой. 

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