Сама элегантность: Алсу в костюме лазурного цвета с брюками клеш в пол подчеркнула стройные ноги

Также Алсу позировала в костюме с брюками клеш и топом-бюстье. Она выбрала фасон с брюками в пол и жакетом лазурного цвета. Певица также примерила очки с квадратной оправой. Она вслед за Стешей Маликовой отметилась в таком наряде, актуального оттенка. А эксперты признавались, что длинные брюки, скрывающие обувь, стройнят и удлиняют ноги.

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