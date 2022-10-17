Сама элегантность: Алсу в костюме лазурного цвета с брюками клеш в пол подчеркнула стройные ноги

Алсу уже давно знакома публике. Она продолжает строить карьеру певицы. В этом году она не раз появлялась на телевизионных проектах. Артистка всегда продумывает свои образы до мелочей. После пандемии она стала все чаще носить молодежные образы. Звезда не раз одевалась в одном стиле с дочками Микеллой и Сафиной.
В последнее время Алсу не часто появляется на публике. Но на днях ее видели на концерте в «Крокусе». А также певица приняла участие в фотосессии. Она примерила несколько образов, включая актуальный тренч.
Также Алсу позировала в костюме с брюками клеш и топом-бюстье. Она выбрала фасон с брюками в пол и жакетом лазурного цвета. Певица также примерила очки с квадратной оправой. Она вслед за Стешей Маликовой отметилась в таком наряде, актуального оттенка. А эксперты признавались, что длинные брюки, скрывающие обувь, стройнят и удлиняют ноги.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Алсу. Многие отметили, что следят за ее образами и стараются подражать звезде. «В любом ты милочка наряде хороша!», «И крой костюма хорош, и цвет бомбический!», «Вы не меняетесь», «Элегантна и мила», «Для осени прекрасные наряды», «На вас все сидит шикарно», — стали писать подписчики.