Забеременей на проекте и получи миллион: новый сезон «Дома-2» удивит зрителей своими правилами

Новый сезон реалити-шоу «Дом-2», который стартует 17 октября на телеканале «Ю», будет гораздо круче предыдущих. Если раньше девизом проекта была фраза «Построй свою любовь», то теперь организаторы решили играть по-крупному. «Найди любовь и забеременей, да побыстрее!» — как бы призывают они.

Согласно новым правилам, участница проекта, которая забеременеет первой, получит приз в размере 1 миллиона рублей. Всем последующим «бурундукам» достанется по 500 тысяч. И самое интересное произойдет в финале, где между всеми будущими мамочками будет разыгран потрясающий приз — 10 миллионов, сообщает пресс-служба телеканала.

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