Ожидается первый снег: синоптики предупредили москвичей о похолодании

В этом году погода не раз удивляла москвичей. Летом не только было тепло, но и выдалось несколько дней, когда были грозы, ливни и ураганы. А вот осень выдалась спокойной. Однако бабье лето так и не пришло. Лишь недавно жители Москвы смогли насладиться тепой погодой с ясным небом. Но грядут перемены.