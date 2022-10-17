Ожидается первый снег: синоптики предупредили москвичей о похолодании

В этом году погода не раз удивляла москвичей. Летом не только было тепло, но и выдалось несколько дней, когда были грозы, ливни и ураганы. А вот осень выдалась спокойной. Однако бабье лето так и не пришло. Лишь недавно жители Москвы смогли насладиться тепой погодой с ясным небом. Но грядут перемены.
Первые снежники могут пойти вместе с дождем в пятницу, 21 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако он предупредил, что это будут редкие снежинки, а не снегопад.
«Сейчас средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится на первые числа декабря. Конечно же, бывают годы, когда снег устанавливается и в середине ноября, и в начале января. Исключения бывают», — сказал синоптик.
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По словам специалиста, в середине XX века средней датой установления снежного покрова в столичном регионе середина ноября. В 80-90-е годы — 22 ноября, в начале XXI века — 28-30 ноября. Пока москвичей ждет похолодании до +5 градусов в 20-х числах октября.
«В пятницу ожидаются совсем небольшие осадки, может снежок мокрый появиться. Есть такая вероятность. Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет», — отметил Вольфанд, сообщает ТАСС.