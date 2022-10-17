Стройная и стильная: Ольга Бузова в модном костюме в пижамном стиле уплыла на корабле из Сочи

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру. Артистка не скрывает, что любит быть в центре внимания. Она предстает на публике в броских образах. Бывшая звезда «Дома-2» снимается в новых проектах. На днях она приехала в Сочи, где успела не только отдохнуть в бане.
Накануне Ольга гуляла по городу. Она отметилась в кожаных брюках. А вечером артистка уже играла в спектакле, который прошел на большом лайнере. Телеведущая отправилась в путешествие на корабле. С собой она взяла несколько нарядов.
На этот раз Бузова решила покрасоваться в костюме в пижамном стиле. Она выбрала наряд цвета хаки с брюками клеш и приталенной рубашкой. Она также сделала укладку с кудряшками и макияж с акцентом на глаза. Ей удалось скрыть изъяны фигуры. Отметим, что артистка активно занимается спортом, но пока не вернулась в форму.
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Поклонники были удивлены. Многие осыпали комплиментами Ольгу. Они посчитали, что у нее на этот раз был удачный образ. К слову, наряды в бельевом стиле в тренде не первый год.
«Какая красивая», «Это чудесно», «Ну это прям элегантно!», «И стройная, и красивая», «Костюм прям шикарно сидит», «Замечательно выглядит!», «Уплыла от нас? Вот это да», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды