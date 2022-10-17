Стройная и стильная: Ольга Бузова в модном костюме в пижамном стиле уплыла на корабле из Сочи

На этот раз Бузова решила покрасоваться в костюме в пижамном стиле. Она выбрала наряд цвета хаки с брюками клеш и приталенной рубашкой. Она также сделала укладку с кудряшками и макияж с акцентом на глаза. Ей удалось скрыть изъяны фигуры. Отметим, что артистка активно занимается спортом, но пока не вернулась в форму.

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