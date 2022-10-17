Более 1000 Паддингтонов и куча плюшевых корги: в Британии решилась судьба игрушек, принесенных на похороны Елизаветы II

Букингемский дворец в эти выходные сообщил, что плюшевые игрушки, которые подданные Елизаветы II принесли ко дворцу после ее смерти, будут переданы в благотворительный фонд Barnardo's.
Известно, что речь идет более чем о тысяче плюшевых медвежат Паддингтонов, большом количестве плюшевых корги и некоторых других игрушках. Перед тем, как игрушки передадут детям, они пройдут профессиональную чистку.
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«Ее Величество королева Елизавета II была покровительницей Барнардо более 30 лет, и мы гордимся тем, что можем подарить дом мишкам, принесенным людьми в память о ней», — цитируют британские СМИ исполнительного директора Barnardo Линн Перри.
В настоящее время этот благотворительный фонд находится под опекой королевы-консорта Камиллы.