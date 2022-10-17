Более 1000 Паддингтонов и куча плюшевых корги: в Британии решилась судьба игрушек, принесенных на похороны Елизаветы II

Букингемский дворец в эти выходные сообщил, что плюшевые игрушки, которые подданные Елизаветы II принесли ко дворцу после ее смерти, будут переданы в благотворительный фонд Barnardo's.

Известно, что речь идет более чем о тысяче плюшевых медвежат Паддингтонов, большом количестве плюшевых корги и некоторых других игрушках. Перед тем, как игрушки передадут детям, они пройдут профессиональную чистку.

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