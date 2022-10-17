«Лорд Маунтбеттен меня изнасиловал»: экс-воспитанник ирландского приюта выдвинул обвинения против «дедушки» короля Карла III

Если вы думали, что британская королевская семья скомпрометировала себя по максимуму скандалом, связанным с принцем Эндрю и несовершеннолетними проститутками, то вы будете удивлены. История Эндрю меркнет по сравнению с обвинениями, которые обрушились на покойного Луи Маунтбеттена — двоюродного деда новоиспеченного короля Карла III и его учителя.

Граф Маунтбеттен, погибший в 1979-м году, был педофилом. С таким заявлением выступил Артур Смит — бывший воспитанник так называемого «дома мальчиков» Кинкора на востоке Белфаста (Северная Ирландия).

Артур утверждает, что в 1977 году над ним, 11-летним мальчиком, дважды надругался лорд Луи Маунтбеттен. Сперва мальчик не знал имя своего мучителя, но через два года увидел по ТВ новости о гибели члена королевской семьи и узнал его.