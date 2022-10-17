«Лорд Маунтбеттен меня изнасиловал»: экс-воспитанник ирландского приюта выдвинул обвинения против «дедушки» короля Карла III

Если вы думали, что британская королевская семья скомпрометировала себя по максимуму скандалом, связанным с принцем Эндрю и несовершеннолетними проститутками, то вы будете удивлены. История Эндрю меркнет по сравнению с обвинениями, которые обрушились на покойного Луи Маунтбеттена — двоюродного деда новоиспеченного короля Карла III и его учителя.
Граф Маунтбеттен, погибший в 1979-м году, был педофилом. С таким заявлением выступил Артур Смит — бывший воспитанник так называемого «дома мальчиков» Кинкора на востоке Белфаста (Северная Ирландия).
Артур утверждает, что в 1977 году над ним, 11-летним мальчиком, дважды надругался лорд Луи Маунтбеттен. Сперва мальчик не знал имя своего мучителя, но через два года увидел по ТВ новости о гибели члена королевской семьи и узнал его.
«Я видел, как прославляли Маунтбеттена после его смерти... Но он не заслуживал похвалы. Из-за него я пытался свести счеты с жизнью», — рассказывает Артур Смит.
Адмирал Луи Маунтбеттен (в центре) и Джон Кеннеди. Фото: соцсети
Британский писатель Эндрю Лоуни нашел по меньшей мере четырех жертв Маунтбеттена. Кроме Артура Смита в списке значится еще один воспитанник белфастского приюта Стивен Уоринг, привезенный из Шри-Ланки в Великобританию мальчик по имени Амаль и «Шон», не желающий раскрывать свое настоящее имя.
В интервью Лоуни Амаль и «Шон» рассказывали подробности своих встреч с Маунтбеттеном. В том году, когда происходили эти встречи, обоим было по 16 лет.
Кого-то из мальчиков доставляли в его летний дом в Слайго, с кем-то организовывали встречи в отеле.
К сожалению, не все ребята смогли пережить случившееся. Артур уже в зрелом возрасте попытался покончить с собой, выехав на встречную полосу на мотоцикле. Он выжил и поправился. А вот Стивену повезло меньше. Мальчик, не желая больше терпеть издевательства, сбежал из Кинкоры и добрался до Ливерпуля. По запросу приюта британская полиция поймала его и хотела доставить назад на пароме. Отчаявшийся ребенок прыгнул за борт и, очевидно, погиб. Его тело так и не нашли.
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Луи Маунтбеттен в молодости. Фото: Global Look Press
Луи Маунтбеттен был убит в результате теракта 27 августа 1979 года в ирландском графстве Слайго. Члены ИРА («Ирландская Республиканская Армия») заложили бомбу внутри яхты, на которой предполагаемый педофил отправился на рыбалку. При взрыве он лишился обеих ног и практически сразу скончался. Вместе с ним умерли двое его родственников и местный подросток.
Именно благодаря Маунтбеттену его племянник Филипп Греческий познакомился с будущей королевой Елизаветой II. Перед свадьбой Филипп в знак благодарности дяде взял себе фамилию матери — Маунтбеттен, из-за чего и потомки Елизаветы и Филиппа носят фамилию «Маунтбеттен-Виндзор».
Известно, что Луи оказывал большое личное влияние как на Филиппа, так и на своего внучатого племянника принца Чарльза. В его честь получил свое имя внук короля, младший сын принца Уильяма Луи.