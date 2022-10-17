Новые подробности о здоровье госпитализированной Татьяны Тарасовой

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову выписали из больницы, куда она попала накануне съемок первых выпусков популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Она приняла в съемках новых выпусках проекта.

В понедельник, 17 октября, в «Лужниках» снимают третий выпуск «Ледникового». Помимо Тарасовой в жюри сидят Татьяна Навка, Лянка Грыу, Ксения Алферова и Виктор Васильев, передает Teleprogramma.pro.

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Напомним, в новом сезоне, который называется «Снова вместе», будут две команды. Тренировать их будут Александр Жулин и Илья Авербух. В проект вернулись Даня Милохин, Марат Башаров, Вячеслав Чепурченко, Дарья Мороз, Регина Тодоренко и многие другие звезды.