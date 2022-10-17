Акцент на сумку Bottega: Ксения Бородина в брюках «бананах» и остромодной косухе отправилась в театр

Ксения Бородина много лет работает ведущей «Дома-2». Она не скрывает, что раньше также была продюсером других проектов. Со временем телеведущая смогла стать богатой и знаменитой. Она регулярно путешествует и балует своих дочек Марусю и Теону. Звезда также не жалеет денег на наряды люксовых брендов.
На этот раз Бородина предстала в новом образе. Она решила показать один из нарядов, который купила во время своего шопинга. В этом году телеведущая часто посещала бутики в Европе. Но порой и творения отечественных дизайнеров ей приходятся по вкусу.
В своей прихожей Ксения предстала в блузке в горох и брюках «бананах» цвета хаки. Свой аутфит она также дополнила остромодной косухой в карамельном цвете. Она собрала волосы в хвост и сделала неброский макияж. Главным акцентом в образе стала зеленая сумка-пельмень Bottega Veneta.
«Как отказаться от этих штанов?» — написала звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Ксения отправилась в театр. Многие восхитились ее образом. Другие отметили, что сочетание цветов получилось «вкусным». Однако нашлись и те, кто посчитал, что идти в театр в таком кэжуал-образе не слишком уместно.
«Ой, как красиво?», «Не отказывайтесь от штанов», «Мне так нравится блузка и косуха», «Любуюсь вами», «Оттенки просто бомба», — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды