Акцент на сумку Bottega: Ксения Бородина в брюках «бананах» и остромодной косухе отправилась в театр

В своей прихожей Ксения предстала в блузке в горох и брюках «бананах» цвета хаки. Свой аутфит она также дополнила остромодной косухой в карамельном цвете. Она собрала волосы в хвост и сделала неброский макияж. Главным акцентом в образе стала зеленая сумка-пельмень Bottega Veneta.

«Как отказаться от этих штанов?» — написала звезда.

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