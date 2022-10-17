«Скандалы не утихают»: принц Гарри и Меган Маркл вновь разозлили Карла III

В британской королевской семье редко обходится без скандала. На этот раз виновниками очередной ссоры оказался принц Гарри и его жена Меган Маркл. Эксцентричная парочка собирается выпустить книгу мемуаров в ближайшее время. Именно она и внесла смуту в хрупкий королевский мир.

Король Карл III (в прошлом принц Чарльз) просит строптивого наследника исключить из будущего произведения любые нападки на королеву-консорта Камиллу. Он даже готов не пустить своего сына, рожденного в браке с принцессой Дианой, на церемонию коронации.

«Почти все, что Чарльз сделал за последние 20 лет, так или иначе было направлено на то, чтобы Камилла была принята публикой. Он любит и защищает ее», — поделился инсайдер, пишет Daily Beast.

В 1996 году принц Чарльз со скандалом развелся с принцессой Дианой. Брак оказался крайне неудачным. Почти 10 лет спустя представитель королевской семьи вступил в брак, в котором состоит по сей день.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Камилла в течение многих лет была любовницей Чарльза. Даже тогда, когда он все еще состоял в официальном браке с Дианой. Из-за этого мужчина больше всего боится, что принц Гарри выставит в негативном свете Камиллу и обнародует нелицеприятные факты из его личной жизни.

«Одно дело, когда Гарри нападает на Чарльза, он может принять это, но если Гарри заставит его сделать выбор, указав на Камиллу в своей книге, я не сомневаюсь, что он выберет ее», — также отметил источник.

Пока Гарри и Меган числятся в списке приглашенных на церемонию коронации Карла III. Но чем закончится данная история — никто не знает. В королевском омуте чертей много водится.