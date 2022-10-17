«Милане скоро два, а Андрюше — год»: звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова показала подросших детей

Звезда «Битвы экстрасенсов», 54-летняя экстрасенс Елена Голунова наслаждается поздним материнством.
Всего у нее пятеро детей — четыре сына и дочка. Двое наследников — уже давно взрослые и самостоятельные люди, третий — подросток и еще двое — совсем малыши.
Маленькие сын и дочка Елены Голуновой появились на свет с разницей в год, когда ясновидящей перевалило уже за пятьдесят лет.
Елена Голунова признается, что крохи сделали ее по-настоящему счастливой женщиной.
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В микроблоге Елена Голунова периодически показывает дочку Милану и сына Андрея, чтобы и ее поклонники могли порадоваться, наблюдая за тем, как растут и меняются малыши. На этот раз Елена Голунова поделилась кадром, который сделала во дворе особняка.
Милана и Андрей сидят в салоне микромашины, на которой можно передвигаться по участку.
Дочка и сын Елены Голуновой. Фото: соцсети
«Счастье — это наши дети! Сегодня я фотограф! Леве через день 12, Милане через неделю два года, а еще через неделю Андрюше один год! Что может быть прекраснее улыбок наших детей? Эмоции переполняют! Пусть ребятишки растут здоровыми, счастливыми и радуют своими достижениями! Пусть у каждого из вас будет побольше позитивных эмоций!» — написала под фото Елена Голунова.