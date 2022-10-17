«Милане скоро два, а Андрюше — год»: звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова показала подросших детей

Звезда «Битвы экстрасенсов», 54-летняя экстрасенс Елена Голунова наслаждается поздним материнством.

Всего у нее пятеро детей — четыре сына и дочка. Двое наследников — уже давно взрослые и самостоятельные люди, третий — подросток и еще двое — совсем малыши.

Маленькие сын и дочка Елены Голуновой появились на свет с разницей в год, когда ясновидящей перевалило уже за пятьдесят лет.

Елена Голунова признается, что крохи сделали ее по-настоящему счастливой женщиной.

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