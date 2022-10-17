И снова без Меладзе: Джанабаева в тренче песочного цвета и брюках палаццо отметилась в Москве

Альбина Джанабаева является известной певицей. Она уже давно покинула группу «ВИА Гру». Исполнительница много лет скрывала роман с Валерием Меладзе. Они тайно поженились и потом стал все чаще вместе выходить в свет. У пары подрастают дети: старшему сыну Константину 18 лет, Луке восемь лет, а дочке Агате всего год.
В последнее время Меладзе редк появляется на публике. Он порой дает концерты. А вот его жена в сентябре делилась кадрами с чемоданами. Она перестала рассказывать о своей жизни. Но 17 октября артистка снова вышла на связь.
На этот раз Джанабаева отправилась гулять по Москве. Она запечатлелась в одном из кафе. Певица предстала в костюме мандаринового цвета с брюками палаццо и песочном тренче. Артистка насладилась чашкой кофе. Она намекнула, что 19 октября выпустит что-то новое, скорее всего, песню.
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Альбина Джанабаева. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что артистка хорошо выглядит. Многие также не стали скрывать, что скучают по ее творчеству. «Как вас не хватало», «Ну слава богу, все хорошо», «Как же мы скучали, ждем очень песню», «А где муж?», «Как похорошели», — стали писать подписчики.