И снова без Меладзе: Джанабаева в тренче песочного цвета и брюках палаццо отметилась в Москве

На этот раз Джанабаева отправилась гулять по Москве. Она запечатлелась в одном из кафе. Певица предстала в костюме мандаринового цвета с брюками палаццо и песочном тренче. Артистка насладилась чашкой кофе. Она намекнула, что 19 октября выпустит что-то новое, скорее всего, песню.

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