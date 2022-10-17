Ограничила свободу: Ефременкова из «Дома-2» нашла способ укрощения строптивых сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наконец-то нашла подход к своим новорожденным сыновьям-близнецам.
В первое время после появления малышей на свет Юлия Ефременкова не могла с ними совладать. Мальчишки по очереди устраивали концерты по ночам, не давая ей высыпаться.
Дело дошло даже до того, что Юлия Ефременкова была вынуждена отказать от детей на время, отдав их в общую палату.
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Но потом Юлия Ефременкова поняла, что причиной ночных истерик была излишняя свобода. И начала детей пеленать. Все сразу же изменилось.
«Я проснулась в отличном настроении, потому что мои дети вторую ночь подряд прекрасно спят. Мы их стали пеленать. Вчера я устроила «голосовалку», и практически все мамочки советуют детей пеленать. Мне предстоит научиться это делать, пока у меня это не очень хорошо получается. Малые быстро достают свои ручки», — поделилась Юлия Ефременкова в микроблоге.
Напомним, Юлия Ефременкова впервые стала мамой 22 сентября, на свет появились ее сыновья-близнецы. Пока Юлия и ее дети находятся в клинике под наблюдением врачей.