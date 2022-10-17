Ограничила свободу: Ефременкова из «Дома-2» нашла способ укрощения строптивых сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наконец-то нашла подход к своим новорожденным сыновьям-близнецам.

В первое время после появления малышей на свет Юлия Ефременкова не могла с ними совладать. Мальчишки по очереди устраивали концерты по ночам, не давая ей высыпаться.

Дело дошло даже до того, что Юлия Ефременкова была вынуждена отказать от детей на время, отдав их в общую палату.

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